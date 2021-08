Lamezia. Election day: il 3 e 4 ottobre si vota per il Comune e per la Regione

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

LAMEZIA. Il 3 e 4 ottobre prossimi i cittadini lametini si recheranno alle urne per votare nelle 4 sezioni in cui è stato sospeso il voto delle amministrative del 10 novembre 2019. Negli stessi giorni si voterà anche per eleggere il nuovo governatore e il nuovo consiglio regionale.

La comunicazione ufficiale relativa alle due consultazioni elettorali è stata diffusa dalla prefettura di Catanzaro ed è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune. Le sezioni in cui si deve ripetere il voto già espresso nel 2019, ma annullato dal Tar e dal Consiglio di Stato, sono le numero 2, 44, 73 e 78. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23; lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.

Il 3 e 4 ottobre si svolgeranno anche le elezioni regionali su tutto il territorio calabrese: i nuovi consiglieri da eleggere sono 24. Nello specifico 9 per la circoscrizione nord; 8 per il centro e 7 per la circoscrizione sud.