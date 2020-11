Lamezia. Emergenza Covid: arrivano i primi 12 posti-letto

Emergenza Covid: nella struttura ospedaliera di via Perugini arrivano i primi 12 posti-letto per i pazienti positivi al Coronavirus.

A darne notizia è stato il sindaco Paolo Mascaro a Coffee Break, il consueto appuntamento del martedì pomeriggio con lameziaterme.it. Il primo cittadino ha dichiarato di aver interloquito con i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e di aver avuto conferma che il nosocomio lametino sarà dotato di 12 poati-letto per pazienti Covid in un’area dedicata e del tutto autonoma dal resto del blocco ospedaliero, in modo da non creare alcun rischio di contagio. Altri 10 posti saranno presto realizzati all’ospedale civile di Soveria Mannelli. Red.