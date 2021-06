Lamezia. Ennesima rottura acquedotto Sambuco, disservizi in Città

Si informano gli utenti che a causa di una rottura della condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, verificatasi la scorsa notte nei pressi di Via Delle Rose, si sono verificate delle drastiche riduzioni delle portate addotte ai serbatoi di Canneto, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

La So.Ri.Cal. è sul posto per effettuare la riparazione e procederà con i lavori fino al completo ripristino della tubazione, prevista nel pomeriggio.

Disservizi potrebbero verificarsi nelle seguenti zone: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.