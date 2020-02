Lamezia. Ennesimo incontro del coordinamento 19 Marzo con i vertici della sanità regionale

Si è tenuto negli Uffici della Cittadella regionale l’incontro promosso dal Coordinamento 19 Marzo tra alcuni componenti dello stesso, il Commissario ad acta Gen. Saverio Cotticelli, la dott.ssa Maria Crocco in qualità di sub commissario e la dott.ssa Franca Tancredi per la Commissione prefettizia dell’A.S.P. di CZ.

All’incontro ha preso parte anche il vicesindaco di Lamezia Terme Antonello Bevilacqua, e Giovanna Cimino in rappresentanza dei genitori dei bambini speciali che necessitano di maggiori servizi in Neuropsichiatria infantile e Riabilitazione, oltre all’arch. Carlo Nisticò per la Gestione tecnico patrimoniale dell’A.S.P.

L’incontro ha avuto inizio con l’intervento del Commissario Cotticelli che ha dato spazio alle domande delle parti. Il problema principale – senza trascurare o sottovalutare gli altri ovviamente – è oggi rappresentato dalla carenza di personale. Subito Armando Cavaliere ha inteso chiedere le ragioni per le quali non si procede alle assunzioni già autorizzate con D.C.A. n. 135 del 1 Ottobre 2019, tra le quali, ricordiamo, è previsto proprio un dirigente medico per la Neuropsichiatria infantile. Già in precedenza il problema rappresentato era la carenza di fondi e copertura economica, ma il Commissario Cotticelli rassicurava su tale questione. La dott.ssa Tancredi, premettendo che comunque i problemi delle famiglie non sarebbero risolti con l’assunzione di questa figura e anticipando che nei prossimi giorni verrà presentato il nuovo piano di fabbisogno del personale (che la Commissione per il Piano di rientro valuterà di certo celermente unitamente agli altri Uffici competenti), insieme all’Ufficio del Personale si attiveranno per iniziare l’iter finalizzato all’assunzione, ferme restando le difficoltà nel reperire personale sia facendo riferimento a graduatorie in mobilità già in essere sia dovendo svolgere altre procedure concorsuali, nonché i necessari tempi burocratici. Ovviamente il Coordinamento in primis seguirà con attenzione la situazione, anche tenuto conto del tempo già “perso” (da ottobre, ricordiamo), e solleciterà qualora gli effetti continuassero a tardare. Necessariamente dovranno essere sempre assicurati i principi di Legalità e trasparenza, e non dovranno trascurarsi le necessità di parità di bilancio – che sembra una chimera – ma l’urgenza della erogazione dei servizi (minimi) nell’ambito del servizio sanitario deve sicuramente venire prima garantita.

Oscar Branca poi ha chiesto all’arch. Nisticò se ci fossero passi avanti circa la nuova collocazione dei servizi per i bambini speciali (ora situati nella struttura del S.E.R.D.), e lo stesso Nisticò ha riferito che presto sarà trasferito ove si trovano gli Uffici amministrativi per poi occupare spazi presso il Dipartimento Prevenzione su colle Sant’Antonio.

Certo si è dimostrato maggiormente utile l’incontro con tutte le parti interessate rispetto agli incontri singolarmente tenuti negli scorsi mesi. Si continuerà a puntare sulla sensibilità di tutti per il prosieguo dei rapporti.

Data l’assenza degli onorevoli Furgiuele e D’Ippolito per ragioni istituzionali, comunque questi continueranno ad essere aggiornati e sollecitati sulle questioni auspicando una sempre maggiore attenzione da parte loro su ogni fronte ed una maggiore presenza sul territorio. Le interrogazioni parlamentari non sempre producono effetti sostanziali e concreti.