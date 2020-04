Lamezia. Enorme successo per l’iniziativa “Una medaglia per la vita”

L’iniziativa “Una medaglia per la vita” ha avuto una stupenda partecipazione

Comunicato Stampa

Tra messaggi, video, audio, poesie, filastrocche e pensieri sulla “Speranza”, sono stati 425 i ragazzi ed i bambini che vi hanno preso parte.

Ogni giorno sono arrivate mail che ci hanno avvicinato reciprocamente in una sorta di empatica osmosi generazionale.

Anche noi grandi avevamo ed abbiamo davvero bisogno di questa linfa vitale.

La ricchezza e la profondità dei numerosissimi messaggi ci ha resi sempre più consapevoli che grazie a questi ragazzi e a questi bambini, al loro ottimismo, alla loro passione, ai loro valori ed alle loro capacità, la Città sarà sempre in buone mani.

Nei prossimi giorni le medaglie saranno consegnate ai partecipanti dai volontari della “Radio Club Lamezia C.B. O.d.V. “ organizzazione di volontariato di protezione civile.

Un ringraziamento sincero va al vicepresidente regionale dello CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Luigi Papaleo, per lo sforzo ed il contributo offerti per la riuscita della premiazione.

Un grazie immenso di cuore va rivolto a tutti i partecipanti perché sono stati stupendi cittadini attivi della nostra Lamezia Terme anche in questo delicato momento, dimostrando come sempre di essere veri, spontanei e sinceri e riscaldando, come solo loro sanno fare, il cuore di tutta la Città.

Giancarlo Nicotera

Presidente Terza Commissione Consiliare di Lamezia Terme