Lamezia, “L’Europa dei Comuni” l’evento organizzato da FdI alla presenza di Sofo

Si svolgerà mercoledì 23 febbraio alle ore 17:00 presso la sala consiliare del Comune di Lamezia Terme in via Arturo Perugini, l’evento pubblico denominato “L’Europa dei Comuni” organizzato da Fratelli d’Italia alla presenza dell’Eurodeputato On. Vincenzo Sofo e rivolto a simpatizzanti e a tutti gli amministratori locali

A renderlo noto è il consigliere comunale della città di Lamezia Terme Mimmo Gianturco.

“In un momento storico così complicato – afferma – gli enti locali calabresi devono organizzarsi al meglio per riuscire ad attingere ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per dare così un volto nuovo ai territori. In questa importante sfida Fratelli d’Italia è pronta a fare la sua parte attraverso la propria rete di amministratori e con il supporto dei nostri parlamentari”.

“All’evento parteciperanno fra saluti ed interventi il sindaco della Città di Lamezia Terme Paolo Mascaro, il Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme Giancarlo Nicotera, i consiglieri comunali Pietro Gallo, Rosy Rubino, il vice sindaco di San Pietro a Maida Andrea Davoli ed altri amministratori e tecnici del territorio, nonché l’Eurodeputato On. Vincenzo Sofo. L’incontro – conclude Mimmo Gianturco – è aperto a tutti i cittadini, alla stampa, agli ordini professionali, alle forze politiche e associative e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid”.