Lamezia. Dalla famiglia Lento spesa pasquale per famiglie in difficoltà

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”

Comunicato Stampa

E’ la frase di madre Teresa che guida le azioni che compiamo ogni giorno.

Il nostro Grazie alla famiglia Lento, imprenditori del settore vitivinicolo da più generazioni, per aver voluto esprimere la propria solidarietà attraverso la nostra associazione.

La solidarietà è un punto di forza della gente del Sud e anche aziende come le Cantine Lento stanno dimostrando di avere a cuore le necessità del proprio territorio fornendo diversi tipi di aiuto.

La famiglia Lento ha voluto esprimere amore e attaccamento verso la propria terra, destinando un aiuto concreto verso le famiglie in un momento così difficile.

La nostra associazione, presente sul territorio per 365 giorni all’anno con le sue attività, ha avuto modo attraverso questa iniziativa dell’azienda Lento di poter destinare la spesa per Pasqua a numerose famiglie di Lamezia Terme e dell’hinterland.

Pertanto, abbiamo portato un aiuto fattivo, dove ci sono bambini e anziani, per poter festeggiare come nella tradizione.

Abbiamo chiesto le ragioni di questo impegno alla famiglia Lento che ha sottolineato: “E’ questo un segno verso chi, in un momento di insicurezza e restrizioni per tutti, vive con delle difficoltà in più. Volevamo esprimere amore e solidarietà verso il nostro territorio e, come già dimostrato anche in altre situazioni insieme ad altre aziende, abbiamo ritenuto di essere presenti con ciò che può essere necessario a favore di famiglie che oggi fanno fatica ad andare avanti. E’ giusto che sia Pasqua per tutti.”

Il nostro riconoscimento va anche ai supermercati Conad che hanno contribuito con qualità grande professionalità, affinché il nostro servizio di volontari si potesse svolgere nella maniera più utile possibile.

Un pensiero va anche alla polizia municipale, alle forze dell’ordine di Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e Serrastretta che ci consentono di poter effettuare le consegne, valutando il nostro pieno rispetto delle regole previste dall’emergenza Coronavirus.

Nadia Donato

Associazione SenzaNodi