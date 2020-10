Lamezia. Fare Critica Festival, il programma del 4 ottobre

Prosegue la II edizione di Fare Critica, il Festival interamente dedicato alla critica teatrale, cinematografica e, da quest’anno, anche letteraria e musicale, diretto da GianLorenzo Franzì (critico cinematografico e direttore artistico del Lamezia International Film Fest), che fino al 6 ottobre animerà le sale del Chiostro di San Domenico di Lamezia Terme.

La giornata si aprirà alle 16.00 con il seminario dal titolo “Tutto quello che avreste voluto sapere su voi stessi e non avete mai osato chiedere“, tenuto da Silvano Agosti, uno dei più grandi artisti e intellettuali del panorama culturale italiano.

Alle 17.00, invece, sarà la volta di Fare Critica Kids, la nuova sezione collaterale rivolate ai più piccoli, che passerà in rassegna i cortometraggi della Pixar degli anni Ottanta.

Alle 19.30, poi, ci sarà l’incontro con Silvano Agosti. A mediare il dibattito sarà il direttore artistico GianLorenzo Franzì.

A seguire, ci sarà la cerimonia di chiusura con la consegna del Premio SIPARIO, una delle novità di quest’anno fortemente voluto da Mario Mattia Giorgetti, direttore della prestigiosa rivista caposaldo della critica teatrale Sipario, che in collaborazione con il Festival e la Fondazione Teatro Italiano Carlo Terron, ha indetto il Concorso Critici dello Spettacolo 2019-2020. Il Concorso si divide in tre Categorie: Premio Carlo Terron al Critico di Teatro; Premio “Fare Critica Festival” al Critico di Cinema; Premio al Critico Eccellente per la Carriera professionale.

La giornata si chiuderà alle 21.00 con la proiezione del film Nel più alto dei cieli di Silvano Agosti (1977).