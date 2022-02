Lamezia. La fiera di San Biagio non si farà

L’annunciata fiera di San Biagio prevista dal 4 al 6 febbraio è stata annullata

Di seguito le dichiarazioni del vicesindaco Antonello Bevilacqua:

In questo momento di grandissima difficoltà economica volevamo in tutte le maniere consentire lo svolgimento della Fiera di San Biagio, ed anche per dare seguito ad una tradizione molto importante in Città!

Le ferree direttive governative in materia di pandemia da Covid 19, le richieste di Questura e responsabile per la sicurezza non hanno consentito di reperire, fino a stamattina, personale nel numero richiesto, per la security ed il controllo dei green pass e degli altri dispositivi di sicurezza.

Fino a stamattina abbiamo ascoltato tutte le associazioni interpellate che però hanno dato risposta negativa!

Speriamo in futuro, anche in altra data (ed altra ricorrenza) e migliorata la situazione pandemica, di poter riproporre una manifestazione fieristica del genere di questa che abbiamo purtroppo dovuto annullare!

Clicca qui per leggere l’ordinanza che annulla l’evento fieristico.