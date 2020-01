Lamezia. Fiera San Biagio: sindaco ordina chiusura scuola Borrello

Con un atto pubblicato sull’albo pretorio, il sindaco di Lamezia Terme, avv. Paolo Mascaro, ha ordinato la chiusura del plesso scolastico Borrello dell’Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino” nei giorni che vanno dall’1 al 4 febbraio

In seguito alle polemiche avute questa mattina, a causa del trasferimento temporaneo del mercato rionale del martedì in occasione della fiera di San Biagio, e tenuto conto della segnalazione da parte del dirigente scolastico sulla possibile situazione di pericolo, per l’incolumità degli alunni, che si viene a creare nei giorni di fiera, all’entrata ed all’uscita dell’istituto, il sindaco ha notificato l’ordinanza di chiusura in concomitanza con la fiera per la scuola secondaria di 1° grado “Borrello” e la scuola dell’Infanzia “Borrello”.