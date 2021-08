Lamezia. Fila interminabile all’hub vaccinale in ospedale, lo sfogo di chi è lì in questo momento

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo e le foto inviateci da una lettrice che in questo momento si trova in fila per ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid.

Un’appuntamento regolarmente registrato e fissato alle 18 circa di questo pomeriggio. Ma ad ora ancora nulla si sa su quando riceverà la sua dose.

E come lei, moltissimi altri nella medesima condizione, come testimoniato dalle foto scattate col suo cellulare.

“Ci hanno fatto aspettare in un androne e poi ci hanno mandato davanti agli ambulatori. La fila non scorre. Siamo in tantissimi in un corridoio chiuso, senza finestre e senza aria condizionata. Senza alcuna possibilità di distanziamento. E’ vergognoso”.

Una situazione che non sorprende se si pensa alle indiscrezioni che circolavano solo pochi giorni fa: ve ne avevamo parlato qui.

M.F.G.