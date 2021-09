Lamezia, a fine mandato i commissari selezionano nuovi dirigenti

Secondo le indiscrezioni che stanno circolando nei corridoi del palazzo municipale di via Perugini la terna commissariale ha realizzato una manifestazione di interesse per nuovi dirigenti. Questa la cronaca spicciola di quanto avvenuto in questi giorni e di quanto sta accadendo in queste ore:

“Dopo nove mesi di commissariamento, ad una settimana di fine mandato, il Prefetto Dott. Priolo ricordandosi l’ottima performance ottenuta nei mesi della sua amministrazione, il piano del fabbisogno bocciato poco più di un mese fa da parte del Ministero, si ricorda che gli uffici del Comune di Lamezia Terme sono sottodimensionati in termini dirigenziali e decide di realizzare un bando interno per la selezione di 4 categoria D a cui affidare il ruolo di dirigente per sei mesi in altrettanti settori attualmente scoperti del Comune.

Il bando è stato avviato con delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n°218 del 17/09/2021 e successivamente con determina dirigenziale n°259 del 20/09/2021 viene realizzato un “Avviso di manifestazione di interesse per la selezione interna di personale idoneo al conferimento di incarichi dirigenziali” la domanda deve essere presentata entro lunedì 27 Settembre 2021.

L’avviso risulta fortemente ambiguo e soggetto ad interpretazione, non solo non permettendo un accesso libero a tutti i possibili contendenti ma, cosa ben più grave, a maggior ragione per un comune commissariato, non presenta i criteri di selezione e la metodologia di attribuzione del punteggio, gettando più di un dubbio sul bando e sui valori di legalità, trasparenza e di pari opportunità delle procedure pubbliche concorsuali.

I dubbi sulla procedura vengono ulteriormente aggravati, guardando l’albo pretorio dove si susseguono le determine sul bando, come se tutti gli uffici del Comune di Lamezia Terme non avessero null’altro da fare.

Infatti, giorno 27 con determina n°269 viene nominata la commissione per la selezione composta dal Segretario Avv. Chiellino, la Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione del Territorio e Gestione Risorse Umane Dott.ssa Nadia Aiello, la Dirigente dell’UOA Avv. Alessandra Belvedere, l’Ing. Gattuso funzionario aggiunto incaricato della direzione del Settore Tecnico.

Quest’ultimo nominato in quanto esperto per competenze tecniche, che a causa di motivi personali, in data 28/09/2021 viene sostituto con la Determina n°274 dal Dott. Maurizio Marino, Dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana del Comune di Lamezia Terme, quale componente aggiunto della Commissione esaminatrice per la selezione interna di personale idoneo al conferimento di incarichi dirigenziali, ma non più esperto in questioni tecniche.

Il 27/09/2021 però dopo aver raccolto le domande di partecipazione che dovevano pervenire entro le 11,00, viene nominata la commissione che, prima della sostituzione dell’Ing. Gattuso, ha il tempo di approvare “il verbale Istruttorio e ammissione candidati” con determina 273 del 27/09/2021.

Mai così tanta celerità si era registrata negli uffici del Comune di Lamezia Terme che oggi 28/09/2021 dopo aver sostituito l’ing. Gattuso sta effettuando i colloqui (con quali criteri?) per individuare le tante agognate figure dirigenziali“.