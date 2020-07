Lamezia. Fittante: Comune impieghi fruitori reddito di cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza. Si sta erogando agli aventi diritto senza sosta. Sono stati assunti circa 3000 cosiddetti “ navigator” per supportare gli operatori dei Centri per l’Impiego con l’obiettivo di proporre, a fronde di accurata ricerca, una occupazione ai percettori del reddito

Comunicato Stampa

C’è però un aspetto previsto dalla legge rimasto inattuato. Si tratta del cosiddetto PUC (Progetti Utili alla Collettività).

Chi percepisce i reddito deve impiegare in questi Progetti nel Comune di residenza almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Ciò è previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro che impone a partire dal gennaio scorso ai beneficiari del reddito di offrire la propria disponibilità alla partecipazione ai Progetti. La mancata adesione senza giustificato motivo, può comportare la perdita del diritto al reddito.

In Italia finora solo 100 Comuni hanno elaborato i Progetti e stipulato accordi con i Centri per l’Impiego. In Calabria solo uno: Isola Capo Rizzuto.

A Lamezia tutto tace. Eppure ci sono servizi con forte carenza di personale nei quali impiegare i percettori del reddito: gli Uffici comunali di Nicastro e Sant’Eufemia chiusi, la Biblioteca e la Casa del Libro Antico, il Museo civico la cura e vigilanza de i Parchi Urbani (Impastato, Mastroianni, XXV Aprile, ma anche quelli più piccoli come l’Argada ), il verde pubblico, il lungo mare, la manutenzione straordinaria delle Scuole.

E’ tempo che il Comune si svegli rispetto a queste tematiche, impostare dei Progetti (PUC) e stipulare appositi accordi con il Centro per l’Impiego per verificare, rispetto a ciascun progetti, la disponibilità dei percettori del reddito.

Costantino Fittante