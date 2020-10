Lamezia. Fittante: “Nessun provvedimento del Comune per fronteggiare l’emergenza Covid”

L’On. Costantino Fittante esprime le sue considerazioni sull’emergenza Covid che sta interessando Lamezia, giudicando negativamente il comportamento dell’amministrazione in carica.

” Le notizie preoccupanti sulla diffusione in città del Coronavirus non trovano riscontro in provvedimenti adeguati che il Comune dovrebbe mettere in campo. Intanto intervenendo sulle sedi dei propri servizi centrali e decentrati. Non risulta che si provveda almeno giornalmente alla “sanificazione” dei servizi interni agli edifici del Comune frequentati, oltre che dai dipendenti verso i quali è doveroso provvedere alla loro protezione, da centinaia di persone e non solo da lametini, che usano gli ascensori, le scale, i corridoi entrando e uscendo dagli uffici.

Circola in città la notizia incredibile di un comportamento inaccettabile degli amministratori teso a nascondere ciò che si è già verificato – vedi per ultimo la Biblioteca Civica – e a evitare di assumere i necessari provvedimenti di prevenzione. Una sorta di “foglia di fico” per nascondere le verità sulla situazione della città e del suo livello di pericolosità che richiederebbe l’assunzione di provvedimenti efficaci e non richiami ai dipendenti che, giustamente, segnalano situazioni e richiedono interventi conseguenti.

Non conosco quali iniziative i sindacati hanno assunto in proposito. Penso che se finora non lo hanno fatto, devono mettere in atto iniziative a difesa dei dipendenti comunali e dei cittadini che frequentano i servizi dell’ente facendo emergere le responsabilità dell’Amministrazione”.