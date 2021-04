Lamezia. Flah mob esercenti: “Più vaccini, più libertà, più lavoro”

LAMEZIA. Si sono ritrovati su corso Nicotera gli esercenti che hanno dato vita al flash mob di protesta contro le continue chiusure imposte dal governo nazionale per cercare di arginare la pandemia da Covid-19. Misure che, secondo commercianti e imprenditori, si sono rivelate fallimentari: infatti i contagi sono aumentati mentre l’economia è in ginocchio.

Organizzato da Impresa Calabria e da Autonomi Partite Iva Calabria, il flash mob si svolto in maniera pacifica e silenziosa. Un silenzio assordante, in verità, che ha urlato al mondo le difficoltà e le gravi problematiche che hanno travolto tutta una miriade di attività: dai centri estetici ai parrucchieri, dalle agenzie di viaggio ai negozianti di quelle categorie merceologiche non ritenute essenziali.

Tanti i cartelli per ribadire ancora una volta che c’è bisogno di implementare la campagna vaccinale per consentire alle persone di muoversi con una certa serenità e per permettere agli esercizi commerciali e a tutte le attività di riaprire definitivamente. Sugli striscioni, nella mente e nel cuore di tutti una sola parola: Basta! Basta con le aperture a singhiozzo, con le chiusure da lockdown che non hanno prodotto a nulla. Dopo lo stazionamento silenzioso alcuni esponenti delle varie categorie si sono alternati al microfono ribadendo che le rispettive attività, da quando è iniziata la pandemia, hanno sempre rispettato i protocolli anti-Covid e che, da quando il Coronavirus ha stravolto le nostre vite, non ci sono stati contagi e focolai di sorta in centri estetici o gioiellerie o negozi di altro genere.

L’auspicio è che la gestione dell’emergenza pandemica acquisti una nuova ed efficiente organizzazione con la speranza che la burocrazia e i disservizi che ne conseguono non finiscano di uccidere quel poco di economia che è riuscita a sopravvivere ad un anno di pandemia globale. Il flash mob si è concluso con un minuto di silenzio per chi ha combattuto e continua a combattere il nemico invisibile. In ultima battuta il lancio di tanti palloncini bianchi: un gesto di libertà e di nuova vita. Red.