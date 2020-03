Lamezia. Folino e Mastroianni (FI): urge sanificazione e disinfezione della città

Ci troviamo in un momento storico di estrema criticità, che sta mettendo a dura prova l’intera nazione, compresa la nostra regione

Comunicato Stampa

Ad oggi non si registra nessun caso tra la nostra comunità, ma questo non deve lasciarci inermi, né sottovalutare la situazione, anzi occorre una maggiore attenzione nella prevenzione dei contagi e nella prevenzione dello sviluppo di focolai.

Non è il tempo delle divisioni politiche, non è il tempo dei lunghi dibattiti nell’aula consiliare, bisogna agire adesso verso l’unica direzione della salvaguardia della cittadinanza.

Ci facciamo portatori di una serie di sollecitazioni di molti concittadini, i quali sono già consci dei comportamenti da tenere, ma necessitano di un atto di rassicurazione concreta, reale e imminente.

Per tale motivi chiediamo al sindaco e alla giunta di adoperarsi subito, affinché in città venga disposta una sanificazione e disinfezione straordinaria delle strade cittadine e degli spazi pubblici, con particolare riferimento ai luoghi maggiormente frequentati come le aree esterne a farmacie e ai negozi di generi alimentari.

In un momento così delicato, niente deve essere lasciato al caso e siamo certi, noi come tutti i lametini, che tale proposta non verrà sottovalutata.

Dal canto nostro, ribadiamo pieno sostegno e la nostra completa disponibilità ad ogni azione amministrativa che tuteli la salute pubblica.

I consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia

Matteo Folino

Antonio Mastroianni