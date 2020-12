Lamezia. FdI: disabilità, si operi per abbattere le barriere architettoniche

Ricorre oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita all’inizio degli anni 80

Comunicato Stampa

In Italia i numeri sono, sono oltre 3 milioni di persone che soffrono di disabilità grave, ossia il 5,2% della popolazione e per la metà di essa è ultra 75enne. I meno gravi raggiungono oltre i 12 milioni di persone, quasi il 22% della popolazione. Il 60% sono donne.

Il concetto di disabilità è vago, sfuggente, scivoloso, piuttosto difficile da definire; racchiude una serie eterogenea di diversità e capacità corporee, cognitive e sensoriali, diverse ancora in base al contesto dello sviluppo sociale, economico e culturale in cui vivono.

A causa delle loro condizioni, i disabili hanno ostacoli ad accedere alle tappe fondamentali di una vita “regolare”. La rinuncia più grande è l’istruzione, a cui consegue inevitabilmente lo svantaggio per l’accesso al mondo del lavoro. Vivono in condizioni di grave isolamento, e solo il 9,3% fa vita sociale. Un serio ostacolo è rappresentato anche dalla poca cultura che c’è sull’argomento, ciò comporta una maggiore marginalizzazione della popolazione disabile. Fratelli d’Italia è per l’inclusione e non per la ghettizzazione. Le istituzioni devono agire sulle cause strutturali delle disuguaglianza, fornendo assistenza a chi fa parte del mondo della disabilità, perché è nato disabile o perché c’è diventato dopo.

Un attenzione importante va rivolta ai familiari delle persone disabili. Le istituzioni devono operare con atti concreti ad abbattere le barriere architettoniche, far stanziare maggiori fondi per le necessità di coloro i quali vivono e soffrono le disabilità in maniera diretta e/o indiretta.

La pandemia ha dato un altro colpo negativo a questo mondo ed ha causato regressioni dall’accesso alle cure mediche ordinarie fino alla didattica che dovrebbe essere garantita sempre in presenza ed in maniera costante.

Non solo oggi ma tutti i giorni occorre occuparsi di questo mondo ed in maniera più ricorrente, verificare i progressi che sono stati portati avanti dalle istituzioni.

Avv. Rosina Mercurio

Fratelli d’Italia Lamezia Terme