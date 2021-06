Lamezia. Fuori Ommetafobia, il nuovo singolo di MINIO

Ommetafobia è la seconda tappa di Minio, della trilogia musicale Emozioni Condensate in Barattolo

Lamezia Terme – La paura degli occhi, Ommetafobia. Qui Minio esprime la sua rabbia, ma anche quella di chiunque viene continuamente guardato dalla testa ai piedi e per questo giudicato, per il proprio vivere o per le proprie idee. “Lasciati andare” è il consiglio che dispensa.

Di un viaggio si raccontano le percezioni personali, il bello ed il brutto di ciò che si vede con i propri occhi ed inevitabilmente con gli occhi di chi ci guarda. Gli occhi che mettono soggezione al punto da sentirsi la mente offuscata e la voglia di “andare al mare” per affogare i cattivi pensieri.

Il viaggio è organizzato dall’agenzia Minio, sempre accompagnato da Erica Cuda, in cabina di regia a Dissonanze Studios di Francesco D’Augello a Lamezia Terme.

Per questa canzone Minio, che ha suonato le chitarre, si è avvalso del fedele Lorenzo Smirne al Basso e qualche piccolo intervento di tastiere di Giovanni M..

Ommetafobia è disponibile on-line dal 11 giugno 2021 su tutti gli stores in digital download.