Lamezia. Furgiuele e D’Amico incontrano i commissari prefettizi

Il deputato Domenico Furgiuele e la consigliera comunale Antonietta D’Amico hanno incontrato i Commissari Prefettizi del comune di Lamezia Terme

Comunicato Stampa

Al centro del confronto alcune tematiche urgenti come la macchina amministrativa in riferimento soprattutto alla grave carenza di organico e le condizioni dell’edificio

scolastico Maggiore Perri. La struttura risulta infatti destinataria di un finanziamento di circa 4 milioni di euro, che tuttavia per problematiche di tipo tecnico rischia di andare perduto.

Si è poi discusso della grave situazione in cui versa la viabilità nelle zone periferiche collinari. Da tempo infatti tutta l’area delle frazioni di Crozzano, Santa Maria, Bucolia ,Pianoluppino, Valle Ricciardo Superiore e inferiore, Cantarelle, Serra Castagna, Telara, Acquafredda, ha urgenza di interventi strutturali che mettano in sicurezza le stesse vie di collegamento.

È purtroppo cronaca delle ultime ore, l’ennesima frana che ha compromesso la viabilità tra la frazione di Crozzano e la località Bucolia, che ha invaso l’intera carreggiata paralizzando il transito e impedendo il collegamento sulla strada principale Sambiase-Santa Maria. Molteplici sono state le segnalazioni di disagi da parte dei residenti in zona.

Infine sono state richieste delucidazioni sulla situazione “cartelle pazze” relative ai tributi, soprattutto Imu e Tasi che stanno arrivando ai cittadini.

I commissari hanno preso atto di quanto richiesto impegnandosi a dare risposte nel più breve tempo possibile, dopo aver approfondito le varie criticità esposte.