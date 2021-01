Lamezia. “Gennaro O’Napulitano e figli” donano pizze al reparto di pediatria

Iniziativa di solidarietà della pizzeria Gennaro O‘Napulitano e figli” che ha donato la vigilia di Capodanno teglie di pizze al reparto di Pediatria dell’ospedale di Lamezia

Un gesto molto apprezzato dal personale del reparto che ha inteso sottolineare l’importanza di iniziative di solidarietà e vicinanza soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il gesto di solidarietà della pizzeria “Gennaro O‘Napulitano e figli” assume particolare rilevanza proprio per il momento in cui avviene, cioè nonostante l’emergenza covid che ha messo in ginocchio le attività commerciali e in particolare il settore ristorante – pizzeria, l’attività commerciale lametina (da anni operante a Lamezia) ha comunque trovato il modo di dimostrare vicinanza e solidarietà a chi soffre.

“Abbiamo fatto una donazione speciale con le nostre pizze speciali a tutto il reparto di pediatria. Donare è una cosa meravigliosa

Con l’occasione, la pizzeria Gennaro O‘Napulitano e figli vi augura buon anno a tutti!!” hanno sottolineato i titolari