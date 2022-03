Lamezia. Gestione stadio D’Ippolito: le precisazioni dell’Amministrazione

In merito a quanto riportato da organi di stampa relativamente alla gestione ed all’utilizzo dello Stadio D’Ippolito, si precisa quanto segue

In data 29/12/2021, la ASD Vigor Lamezia 1919, in persona del suo Presidente Davide Muraca, sottoscriveva proroga tecnica per la gestione dello Stadio D’Ippolito sino alla data del 30/06/2022; da precisare che a detta data la ASD Vigor Lamezia 1919 si era già ritirata dal campionato di appartenenza ed aveva comunque deciso di mantenere la gestione dello Stadio assumendone, quindi, i relativi obblighi.

Senonchè, in data 01/03/2022, a seguito di comunicazione del 23/02/2022, il Presidente della ASD Vigor Lamezia 1919 restituiva le chiavi della struttura presso la Casa Comunale pur rappresentandosi in quella sede da parte del Dirigente del Settore Patrimonio che la riconsegna di bene immobile imponeva il sopralluogo congiunto e la verifica delle condizioni dello stesso e che pertanto la stessa era da intendersi irrituale oltre che costituire un illegittimo venir meno ad impegni precedentemente assunti.

In data 02/03/2022, il Comune di Lamezia Terme richiedeva alla Promosport ed al Lamezia Terme, già gestori di altre strutture sportive, la disponibilità a gestire in via provvisoria anche il D’Ippolito; detta richiesta veniva riscontrata positivamente dalla Promosport mentre nessuna comunicazione perveniva dal Lamezia Terme che, per le vie brevi e tramite organi di informazione, rappresentava l’indisponibilità.

Nella medesima data del 02/03/2022, il Comune di Lamezia Terme rappresentava alla ASD Vigor Lamezia 1919, e per essa al Presidente Davide Muraca, la possibilità di mantenere la disponibilità dello Stadio sino alla data del sopralluogo per la riconsegna; rappresentava, altresì, la possibilità di svolgimento della partita Lamezia Terme – San Luca con ausilio, se necessario, anche di personale comunale e ciò al precipuo fine di venire incontro alle esigenze del Lamezia Terme che rischiava di essere danneggiato dalla improvvisa ed illegittima decisione assunta dalla ASD Vigor Lamezia 1919.

Pertanto, ottemperando dalle parti agli obblighi di legge, non sussisteva e non sussiste alcun ostacolo per la disputa allo Stadio Guido D’Ippolito della partita F.C. Lamezia Terme – San Luca già prevista per la data del 06 marzo 2022.

Per garantire lo svolgimento dei campionati per la stagione 2021/22, gli uffici hanno provveduto celermente ad informare la FIGC sulla momentanea chiusura dell’impianto, e altresì, è stata inviata pec alle società sportive, al momento gestore dei rimanenti stadi “Renda” e “Riga” per acquisire loro eventuale disponibilità per una gestione in formazione singola e/o associata dell’impianto D’Ippolito”, con un affidamento provvisorio.

Nella data odierna, inoltre, il comune ha informato la società Vigor Lamezia 1919 (e per conoscenza la FC Lamezia Terme) che, qualora volesse rendersi disponibile per garantire la partita di domenica, seppur ufficiosamente non più gestore, in attesa del sopralluogo fissato per il prossimo 10 marzo, l’amministrazione comunale garantirà un supporto tecnico per evitare dunque, che la società dell’FC Lamezia Terme possa nell’impossibilità di trovare altro campo di gioco, essere penalizzata.