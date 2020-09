Lamezia. Gianturco: “Buon anno scolastico a tutti”

Questa giornata tanto attesa è arrivata. È doveroso da parte mia augurare a coloro che gravitano nel mondo scuola un buon nuovo anno scolastico

Comunicato Stampa

Cari studenti, dirigenti scolastici, docenti, personale ausiliario e amministrativo, genitori sappiamo che purtroppo non sarà facile, avremo davanti mesi difficili, anche per colpa di un ministro e di un governo che non hanno saputo gestire la situazione.

Sono tante, infatti, le criticità legate ai trasporti, alla dotazione organica, agli spazi, ai nuovi banchi ecc, e nelle scorse settimane sono state evidenziate tutte le situazioni inaccettabili: da parte mia continuerò a farlo quotidianamente.

Oggi è però fondamentale ripartire con responsabilità per poter tornare a vivere con maggiore serenità.

In bocca al lupo a tutti.

Mimmo Gianturco

Consigliere Comunale Città di Lamezia Terme