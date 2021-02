Lamezia. Gianturco: criticità nella mensa scolastica

Gianturco: dopo tante segnalazioni urge intervenire subito

Comunicato Stampa

“E’ da tempo che ricevo segnalazioni sulla scarsa qualità del cibo che, da tempo ormai, propinano ai nostri figli nelle mense scolastiche cittadine. Nonostante le segnalazioni, chi doveva intervenire purtroppo non è mai riuscito a risolvere definitivamente il problema. Ai nostri bambini dobbiamo garantirgli una dieta alimentare corretta, con prodotti di buona qualità, cucinati e serviti alla regola dell’arte. Chi non rispetta queste regole basilari non può di certo lavorare in un settore così delicato. Mi attiverò sin da subito affinché venga monitorata la situazione e partano i dovuti controlli da parte degli organi competenti, siamo tutti stanchi di vedere gente che specula sulla pelle dei nostri figli. Non gli daremo tregua”.

Mimmo Gianturco