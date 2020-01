Lamezia. Gianturco: sui problemi dell’ospedale solo chiacchiere

Sono inaccettabili le continue spoliazioni a cui è sottoposto il nostro ospedale, ma ancora più gravi sono le continue chiacchiere di chi dovrebbe tutelare il territorio e invece non interviene con determinazione davanti a questa vergogna

Urge un intervento immediato!

A dichiararlo è il consigliere comunale di Lamezia Terme Mimmo Gianturco.

“E’ da troppo tempo ormai che cittadini e operatori sanitari lamentano continue chiusure di reparti all’Ospedale Giovanni Paolo II – continua – ma sembra che ogni giorno la situazione va via via peggiorando. Non sono servite le prese di posizione dei vari partiti, gli incontri con i vari commissari alla sanità regionale e dell’Asp, i tavoli istituzionali di confronto, i dibattiti nei vari consigli comunali e regionali. Tutto ciò, come era facile prevedere e dal nostro gruppo più volte denunciato, si è rivelato solo una inutile perdita di tempo con gravi conseguenze per gli utenti che subiscono sulla propria pelle disagi e disservizi”.

“Occorre che chi ha il potere di intervenire lo faccia subito! – conclude Gianturco – Parlamentari, consiglieri regionali e sindaco sono chiamati ad un intervento celere e determinato a difesa della città e del diritto alla salute dei cittadini dell’intero hinterland lametino”.

Mimmo Gianturco