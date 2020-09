Lamezia. Giovani PD: L’amministrazione vigili sul trasporto scolastico dedicato

In questi giorni di preparazione per il ritorno a scuola con le lezioni in presenza, il Comune si sta facendo trovare completamente impreparato sulla questione trasporto scolastico

Comunicato Stampa

Nell’informativa per le famiglie vengono scritte nel 4 punto testuali parole: “In caso di eccessivo riempimento dei mezzi, saranno serviti da trasporto gli alunni più lontani dai plessi di riferimento”.

Non riusciamo a capire come sia possibile che si scriva questo e poi qualche riga più sopra che le modalità di trasporto si adattano al decreto del governo del 7 agosto, quando il decreto dice che in caso di eccessivo riempimento l’azienda di trasporto locale deve determinare delle fasce orarie di trasporto, sotto intendendo che tutti debbano essere coperti dal servizio.

Come Giovani PD troviamo assurdo che alcuni ragazzi per via della vicinanza alla scuola debbano essere privati da un servizio essenziale, che evita agli studenti la pioggia nei mesi invernali e gli evita tratti di strada pericolosi, con attraversamenti pedonali poco segnalati, marciapiedi rotti e strade dove per camminare bisogna fare lo slalom tra le erbacce e la sporcizia.

Non è possibile pensare che si sia arrivati ad un giorno prima della ripresa dell’attività scolastica così impreparati e senza alcun piano che possa garantire il trasporto di tutti gli studenti in sicurezza ma si ce ne lavi le mani scrivendo che semplicemente alcuni studenti verranno semplicemente esclusi dal servizio di trasporto.

Ci chiediamo dove sono l’amministrazione e il consiglio comunale che dovrebbero vigilare ed avere la massima attenzione su questi argomenti in particolar modo in un periodo delicato come questo, dove la ripartenza della scuola è già complicata e piena di paure, non riuscire a garantire ai ragazzi il trasporto verso il luogo di istruzione è impensabile e vergognoso.

Ci auguriamo che l’amministrazione e il consiglio comunale si muovano al più presto per sbloccare ulteriori mezzi o quantomeno concordare un piano di trasporto con la Multiservizi, che possa garantire il trasporto di tutti gli studenti.

Lo slogan di questa amministrazione è “Lamezia Riparte” che viene citato in ogni dove e in ogni post social.

Lamezia Riparte? Sicuramente non con i mezzi del trasporto scolastico del comune.