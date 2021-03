Lamezia. Giovanni Garofalo nominato presidente del tribunale

LAMEZIA. Il magistrato lametino, Giovanni Garofalo, è il nuovo presidente del Tribunale di Lamezia Terme.

A proporre all’unanimità la nomina di Garofalo la quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura. Il neopresidente succede a Bruno Brattoli che qualche mese fa è andato in pensione. Dal maggio 1991 all’aprile 2000 Garofalo era già stato giudice al Tribunale di Lamezia Terme e dal 2000 al 2004 al Tribunale di Catanzaro. Dall’ottobre 2017 è stato in servizio al Tribunale di Cosenza; dall’1 dicembre 2018 all’11 luglio 2019 ha operato in applicazione infradistrettuale al Tribunale di Vibo Valentia, ricoprendo per effetto di provvedimento del presidente della Corte di Appello di Catanzaro, gli incarichi di presidente del Tribunale e di presidente di sezione facente funzioni.