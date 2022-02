Lamezia. Giunge alla seconda edizione “il carnevale sotto casa”

Giunge alla seconda edizione “il carnevale sotto casa” organizzato dall’associazione “Quando i bambini fanno ooh” rappresentata da Tatamery

Purtroppo anche questo anno il carnevale, come lo abbiamo sempre vissuto, rischia di saltare, per questo abbiamo deciso di continuare a proporre quest’iniziativa nella sicurezza di non essere causa di nuovi contagi e nella certezza che non sarà soggetta a restrizioni.

Tatamery nei giorni 26/27/28 febbraio e 01 marzo arriverà sotto casa vostra accompagnata dai suoi amici… frozen, spiderman e la scimmietta George con tanta allegria, tanti coriandoli ed un tocco di musica, per un carnevale diverso ma ricco di colori.

Potranno fare richiesta tutti i bambini di Lamezia Terme cliccando e compilando il modulo che troveranno sulla pagina facebook di Tatamery.

C’è tempo fino al 15 di febbraio per prenotarsi.