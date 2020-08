È stato approvato oggi 17 agosto, con delibera di giunta n. 245, il “Piano della performance 2020-2022”

Esso è composto da: albero della performance; prospetto riepilogativo degli obiettivi operativi aggregati per centro di responsabilità; obiettivi operativi assegnati a ciascuna articolazione organizzativa (da c-1 a c-11); pesatura obiettivi strategici e operativi; obiettivi individuali segretario generale e dirigenti di settore.

Si è dunque deliberato di assegnare a ciascun Dirigente, in conformità al Piano della performance 2020-2022, l’onere del conseguimento degli obiettivi definiti di rispettiva competenza, trasmettendo copia dello stesso all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali.

L’approvazione del Piano rappresenta un altro nevralgico step per la giunta Mascaro, finalizzato ad innescare positivamente l’iter propedeutico alle necessarie assunzioni, rimediando così alle gravi mancanze della gestione commissariale.

La delibera consentirà inoltre di poter corrispondere ai dipendenti, per l’anno 2020, quanto dovuto in forza dell’istituto della produttività senza i problemi manifestatisi per gli anni precedenti.

Con riferimento alle tematiche inerenti i dipendenti, si procederà, poi, nel prossimo mese di settembre alla convocazione del tavolo per la sottoscrizione dei contratti decentrati 2018, 2019 e 2020 avendo già la Giunta dato, con apposite delibere, le relative direttive.

Non si ferma mai, quindi, l’attività dell’Amministrazione che continua a lavorare guardando in via prioritaria all’obiettivo della prossima riorganizzazione amministrativa dell’ente.