Si è insediato pochi minuti fa il nuovo commissario nominato dalla Prefettura di Catanzaro

La scelta è caduta su Giuseppe Priolo, 68enne originario di Messina.

Ex prefetto di Trapani e vice prefetto vicario di Milano, il nuovo commissario, che sarà in carica per 60 giorni, ha avuto già esperienze simili in passato: è stato infatti commissario straordinario del comune di Avellino.