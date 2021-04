Lamezia. Grande riscontro per “Tiroidi…amo”, evento promosso dal Lions Club Lamezia – Valle del Savuto

LAMEZIA. In piazzetta San Giuseppe nella frazione di Fronti si è fermato il camper della salute per l’evento medico “Tiroidi – amo” organizzato dal Lions Lamezia Terme – Club Valle del Savuto presieduto dall’architetto Carmelo Marzano.

Grazie a questa iniziativa del tutto gratuita, sono state visitate 62 persone che hanno potuto effettuare un approfondito screening ecografico della ghiandola tiroidea. Grazie all’esame effettuato, molte di queste persone hanno scoperto delle disfunzioni alla tiroide che non sapevano di avere. Ad effettuare le visite lo specialista Aldo Vasta. Per l’evento è stato utilizzato il camper della salute dell’Avis Regionale, grazie alla gentile concessione di Rocco Chiriano che ha messo a disposizione tutta la strumentazione necessaria oltre a due volontarie che hanno coadiuvato il dott. Vasta. Prenotazioni e registrazioni, oltre al supporto in loco, sono state organizzate dall’associazione Ragazzi di Fronti…Era con il dottore Antonio Grandinetti che ha coordinato le operazioni sul posto. “Ecco chi sono i Lions – sottolinea Marzano – lavoriamo sul territorio a servizio della gente che ha veramente bisogno e lo facciamo a spese nostre e con le nostre professionalità, pur non essendo ‘ricchi’ per forza”. Red.