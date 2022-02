Lamezia. Gruppo consiliare Fratelli d’Italia: “Fiera di San Biagio, pagina vergognosa della politica”

“La motivazione con la quale è stato chiuso il sipario sull’edizione 2022 della fiera di San Biagio – specificano i consiglieri comunali – è l’impossibilità di reperire almeno 30 addetti per il servizio del controllo sul possesso della certificazione verde Covid 19. Rimaniamo basiti di fronte a tale impedimento che avrebbe potuto essere facilmente superato con un piccolo impegno di spesa per consentire in sicurezza il regolare svolgimento della manifestazione.

Una situazione che, tra l’altro, certifica l’assenza totale di relazioni tra l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato che avrebbero potuto dare il loro contributo in tale circostanza”. “Ricordiamo, inoltre, che l’amministrazione comunale si era impegnata allo svolgimento della fiera in Commissione, con un atto ufficiale del Sindaco e anche in una conferenza stampa appositamente convocata. Tra impegni presi e disattesi e dichiarazioni contrastanti tra esponenti dell’esecutivo, ci troviamo di fronte – concludono – a una pagina esilarante e vergognosa della politica cittadina che non avremmo mai voluto raccontare. A pagarne le conseguenze sono gli esercenti che avevano programmato attività lavorativa aggiuntiva in vista della fiera, ma anche storia, tradizioni e crescita sociale del territorio”.