Lamezia. Guarascio (PD): ora al voto con la massima trasparenza

Il Tar Calabria ha stabilito che in 4 sezioni elettorali il voto dovrà essere ripetuto perché gravemente viziato

Comunicato Stampa

Ora è necessario ripristinare le condizioni affinché ai cittadini lametini sia garantito il diritto di esprimere il proprio voto nella massima chiarezza e trasparenza per assicurare il doveroso rispetto delle regole democratiche.

La città di Lamezia merita un Consiglio comunale nel pieno esercizio delle proprie funzioni, in grado di affrontare le importanti sfide che si presentano per la nostra comunità, a partire dall’emergenza sanitaria in atto.

Crediamo che in una fase difficile per le istituzioni calabresi ci sia bisogno di fare piena luce su questa vicenda e la sentenza di ieri parla purtroppo di una democrazia condizionata nella sua massima espressione di sovranità popolare.

Noi faremo la nostra parte – così come abbiamo sempre fatto in questi mesi all’interno del Consiglio comunale – per garantire il pieno rispetto delle norme e con grande senso di responsabilità e amore verso Lamezia affronteremo questa campagna elettorale pur parziale, proponendo ai cittadini lametini la nostra idea di città, il nostro programma di reale cambiamento e di emancipazione per l’intera area centrale della Calabria.

Ciò che ci sta a cuore è che la nostra città possa vivere il proprio presente senza ombre e guardare al futuro con una necessaria aspettativa di crescita, di attenzione per i servizi primari, di rilancio del suo tessuto economico. Da candidato a sindaco, insieme a tutti i componenti della coalizione di centrosinistra e ai candidati al Consiglio comunale, saremo dunque in campo guardando solo al bene della città”.

Eugenio Guarascio

Candidato a sindaco