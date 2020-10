Lamezia. Guasto acquedotto Savuto, disservizi idrici in città

La So.Ri.Cal. S.p.A. ha segnalato che un guasto improvviso, verificatosi nella notte all’interno dell’impianto regionale di sollevamento in Sila, ha causato l’interruzione di una delle pompe regolarmente in funzione

Tale anomalia ha comportato la sospensione della fornitura idrica al serbatoio di Veterana e Spineto nel comune di Lamezia Terme.

Dalla società regionale fanno presente che dei tecnici sono già stati incaricati di risolvere il guasto e che nelle prossime ore l’impianto dovrebbe riprendere il regolare funzionamento.

Avviata la pompa sarà ripristinata la fornitura, presumibilmente non oltre il primo pomeriggio.

La zona interessata è il centro storico di Nicastro (Via San Teodoro, Via San Salvatore, Via Santa Lucia, Via Timpone, Via Garibaldi fino alla diramazione di Via Timpone, Via Torre, Via Belvedere, Via Conforti, C/da Fontanella.)