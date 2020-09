Lamezia. Il Comune attiva il servizio PagoPa per il pagamento online dei servizi erogati dall’ente

Da oggi il Comune di Lamezia Terme ha attivato il sistema di pagamento “PagoPA”.

Ne dà notizia il sindaco Paolo Mascaro sul suo profilo Facebook. Il servizio in questione consente di effettuare il pagamento dei servizi erogati dal Comune in maniera rapida e senza recarsi negli uffici o agli sportelli di pagamento ma utilizzando semplicemente un dispositivo con connessione internet e scegliendo la modalità per il pagamento: bonifico, carta di credito, carta prepagata. Al servizio PagoPa si può accedere con facilità dal portale del Comune.

Mascaro conclude così il suo post su Facebook: “Ogni giorno dalla parte dei cittadini, per portare avanti semplificazione e deburocratizzazione”.