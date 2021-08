Lamezia. Il gruppo dei Santi Quaranta alla scoperta della pietra di Caria

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Alla scoperta della pietra di Caria

LAMEZIA. Nei giorni scorsi, durante un’escursione esplorativa del gruppo dei Santi Quaranta, dopo anni dal primo sopralluogo, è stata visitata quella che è conosciuta nel lametino come la pietra di Caria.

Affiancati dal geologo Francesco Scarpino, si è constatato che la pietra di Caria è posizionata all’interno del bacino idrografico del fiume Bagni ai piedi della Cona di San Mazzeo.

L’area in questione è caratterizzata da affioramenti di rocce metamorfiche appartenenti all’Unità del Frido (Gullà et al.2005). Questi terreni metamorfici sono datati al Cretaceo e in passato costituivano il fondale dell’antico oceano ligure-piemontese.

La Pietra di Caria è un monolite di scisti e scisti filladici dal diametro di decine di metri e con altezza pressoché equiparabile.

La folta vegetazione dalla quale sbuca imponente la Pietra di Caria non ha permesso di distinguere se questa fosse affiorante o trascinata in loco da qualche evento gravitativo recente, geologicamente parlando. Di veramente recente sono i muretti a secco che recintano il monolite e che costituiscono un vero e proprio rifugio a mo’ di grotta, probabilmente utilizzato in passato per il ricovero di animali da allevamento o da lavoro.

Con le nuove ricognizioni esplorative e gli equipaggiamenti adatti si cercherà di ricavare ulteriori informazioni riguardanti questo maestoso monumento naturale. Il luogo nel quale è posta, non è di facile accesso, ragione per cui, oltre ad essere immersa in una fitta vegetazione, rimane appannaggio di escursionisti esperti. R.C.