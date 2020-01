Lamezia. Il museo archeologico chiuso per mancanza di personale

LAMEZIA. Domenica al museo ma non in città: il museo archeologico di piazzetta San Domenico rimane chiuso al pubblico per mancanza di personale.

Il Polo Museale della Calabria ha reso noto che “il Museo archeologico lametino non potrà partecipare all’apertura della prima domenica del mese per carenza di personale. Sono tuttavia in corso trattative con l’amministrazione comunale per affrontare la problematica”. La breve nota, a firma del dott. Gregorio Aversa, responsabile del Museo archeologico lametino, è stata diffusa sul suo profilo Facebook dall’assessore alla Cultura del Comune di Lamezia, dott.ssa Giorgia Gargano. Quindi, per mancanza di personale, oggi prima domenica del mese, il museo lametino resta chiuso mentre tutte le altre realtà museali calabresi e italiane sono aperte al pubblico così come vuole la disposizione del ministero dei Beni culturali che, già da diversi mesi, ha deciso l’apertura gratuita di musei e aree archeologiche nel primo fine settimana di ogni mese, fino al marzo 2020.