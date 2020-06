LAMEZIA. Il Polo tecnologico porterà il nome del Premio Oscar Carlo Rambaldi. La scuola lametina è la prima in Italia ad essere intitolata al ‘mago’ degli effetti speciali del cinema.

Ad annunciare la notizia la Fondazione Culturale Carlo Rambaldi che ha reso nota l’intitolazione dell’ Istituto Polo Tecnologico di Lamezia Terme a Carlo Rambaldi, genio creativo tre volte Premio Oscar. “L’impegno profuso dalla dirigente scolastica Patrizia Costanzo – sottolinea la Fondazione – è stato fattivo al conseguimento di questo prestigioso riconoscimento. Un ringraziamento particolare al prof. Pino La Scala, promotore dell’iniziativa.

Il Polo Tecnologico Industriale ed Artigianale Avanzato è il primo Istituto Scolastico in Italia ad essere intitolato a Carlo Rambaldi che ha vissuto a Lamezia dal 2003 al 2012″.

Carlo Rambaldi ha vinto per tre volte l’Oscar per i migliori effetti speciali: il primo con King Kong di John Guillermin del 1976; successivamente, nel 1979, l’Oscar è arrivato per Alien di Ridley Scott. Rambaldi ha conquistato il terzo Oscar, nel 1982 con E.T. Un vero capolavoro con cui il grande artista ha commosso il mondo intero: E.T. è sicuramente l’extra-terrestre più ‘umano’ di tutta la storia del cinema mondiale. L’intitolazione dell’istituto è stata ufficializzata dal ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale. Red