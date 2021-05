Lamezia. Il pugile Vincenzo Zanghi convocato in nazionale

Dopo aver conquistato il bronzo ai campionati italiani 2020 ed aver vinto il prestigioso torneo Alberto Mura 2021, arriva la convocazione in nazionale per Vincenzo Zanghi

Il giovane pugile lametino è stato chiamato in ritiro dal 27 al 30 maggio a Roseto degli Abruzzi con il team azzurro. Bella soddisfazione per la palestra lametina che si vede convocare già il terzo atleta in pochi anni.

Il maestro Angelino Mascaro dichiara: alleniamo Vincenzo da qualche anno, è un ragazzo sincero, umile e diligente. Ha tutte le carte in regola per far bene in questo sport.

Questa convocazione è strameritata anche perché ha disputato un torneo (Alberto Mura) davvero impeccabile vincendo per ko alla prima ripresa contro il siciliano Francesco Renato e battendo ai punti in finale il campione della Asd fiamme oro (Polizia di stato), il campano Di Spazio.