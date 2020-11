Lamezia. Impegnati fondi per gestione e adeguamento canile municipale

Pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Lamezia Terme l’impegno delle somme per la gestione del canile per l’anno 2020 e l’impegno delle somme per le azioni di miglioramento ed adeguamento dello stesso canile

Come si evince dall’atto pubblicato, il Comune determina di impegnare in favore della Società Lamezia Multiservizi:

• la somma di Euro 350.0000,00 sul capitolo n. 1621 P.C. – 1.03.02.13.001 afferente il del bilancio 2020; per il servizio di gestione del Canile Municipale per l’anno 2020, giusto contratto di affidamento di gestione registrato al n. 64 il 21.07.2009 del repertorio delle scritture private dell’Area Gestione del Territorio

• la somma di Euro 25.000,00 per gli interventi migliorativi sul Canile Municipale descritti in premessa, avvalendosi delle risorse iscritte sul capitolo n.3358 Piano Conti: 2.05.99.99.999 del Bilancio di esercizio 2020;

• di incaricare la Società Lamezia Multiservizi per l’esecuzione degli interventi migliorativi sul Canile Municipale, previa presentazione del quadro economico di spesa per ciascun intervento indicato in premessa da autorizzare da parte del Comune;

• di liquidare, con successivi e separati atti, le somma di cui sopra, previa acquisizione di fatture e riscontro della documentazione di rendicontazione trasmessa dal gestore.

