Lamezia. In ospedale un ambulatorio di isolamento per sospetti casi di Coronavirus

Anche l’ospedale Giovanni Paolo II ha un suo ambulatorio attrezzato per eventuali casi sospetti di Coronavirus; naturalmente si tratta di un ambiente adibito ad accoglienza temporanea perché il centro idoneo a trattare i possibili casi di Coronavirus rimane l’ospedale Pugliese di Catanzaro.

Per quanto riguarda l’ambulatorio lametino, l’Asp di Catanzaro ha disposto che “temporaneamente, nelle more della definizione dei percorsi più idonei, l’attuale ambulatorio dedicato all’attività della continuità assistenziale di Sambiase, contigua ai box del Pronto soccorso, venga individuato quale luogo di isolamento del paziente sospetto. Le attività di continuità assistenziale di Guardia medica di Sambiase, in tali casi, verranno svolte presso i locali del Punto rosa, attiguo al Pronto soccorso. Nell’area pre-triage verrà posta una sorveglianza attività infermieristica che avrà l’onere, sulla base delle procedure predisposte dal Cica, di screenare i pazienti con sintomi influenzali e separare il loro percorso da quello degli altri pazienti, invitando il paziente sospetto ad indossare la mascherina chirurgica ed avviandolo verso l’area preposta, seguendo il percorso più breve, senza sosta alcuna nell’area pre-triage. Il paziente verrà valutato dal medico e nel caso in cui risulti anamnesticamente non correlato ad infezione da Covid-19, verrà reinviato nell’area pre-triage, attraverso il percorso interno al Pronto Soccorso, dall’ambulatorio all’area pre-triage”.