Lamezia. Inaugurazione e benedizione del presepe dedicato a San Francesco di Paola

Nel convento di San Francesco di Paola, in Lamezia Terme (Sambiase), venerdì 17 dicembre, si è svolta l’inaugurazione e la benedizione del Presepe Artistico in stile Napoletano Calabrese, creato dall’artista Nicola Sposato

Opera voluta fortemente dai Padri Minimi di San Francesco, in particolare da padre Giovanni Sposato, superiore del convento, appassionato dell’arte presepistica.

Il presepe deve essere un elemento indelebile della nostra tradizione cristiana, da tramandare ai nostri giovani.

Opera realizzata tutta con materiale povero, (sughero, legno,cartone), si estende tutta in altezza incastonata in una nicchia in legno, fatta interamente a mano dal maestro falegname Francesco Coschino di Lamezia: una vera e propria alchimia artistica.

Il presepe si può visitare ogni giorno fino al 7 gennaio dalle ore 8.30 alle 20.00.