Lamezia. Incidente stradale in via Del Mare, investite una mamma e la figlia di 8 anni

LAMEZIA. Una mamma e figlia di 8 anni, investite da un’auto: le due donne non sono in pericolo di vita.

Ieri sera in via Del Mare nel quartiere di Sant’Eufemia si è verificato un terribile incidente. Una mamma e la sua bimba di 8 anni sono state investite da una Fiat Panda. Le due donne sono state prontamente soccorse dai sanitari del 118, la mamma è stata trasferita al Pugliese di Catanzaro mentre la bimba è stata trasportata all’ospedale di Lamezia. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Anche il conducente dell’auto, risultato negativo all’alcol test, si è fermato per prestare soccorso alla mamma e alla sua bambina, ferite ma non in pericolo di vita. La Fiat Panda è stata posta sotto sequestro. Red.