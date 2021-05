Lamezia. Incidente Stradale su Viale de Filippis

A bordo i soli conducenti che riportavano ferite lievi

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 10.55 circa, su Viale de Filippis direzione sud per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, una Peugeot expert ed una vettura Alfa Romeo. A bordo i soli conducenti che riportavano ferite lievi. Il conducente del furgone Peugeot affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito. Sul posto Polizia locale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. Intervento ancora in corso.