Lunedì 24 maggio, ore 18.00, al Cafè Retrò (c.so Numistrano, Lamezia Terme), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione di OPEN AIR ART per illustrare il programma completo e annunciare tutti gli ospiti dell’evento

Comunicato stampa

OPEN AIR ART (dal 7 al 12 giugno 2021) è un evento dell’associazione culturale Reportage (progetto vincitore di Avviso Pubblico per la Selezione e il Finanziamento di Interventi per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la Qualificazione e il Rafforzamento dell’attuale Offerta Culturale Presente in Calabria, Annualità 2019).

Partner di OPEN AIR ART saranno l’associazione culturale Strade Perdute, con il patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni di Dante (istituito dal Mibact); l’associazione culturale Pesche Sciroccate; e Ricomincio Da 3, evento patrocinato dal Ministero della Transizione ecologica e organizzato per la Calabria da Costa Nostra.

Saranno presenti:

ANNAMARIA PERSICO presidente ass. Reportage

VALENTINA ARICHETTA responsabile artistico

modera:

GIANLORENZO FRANZI’ responsabile comunicazione