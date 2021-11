Lamezia International Film Fest: si parte domani con “La Scuola Cattolica”

Lamezia International Film Fest: parte domani, 23 novembre, l’edizione 2021 con la proiezione del film “La scuola cattolica” ispirato al delitto del Circeo, un fatto di cronaca che, all’epoca, scosse l’Italia intera e che ancora interroga le coscienze

Un terribile caso di femminicidio, purtroppo più attuale che mai, vista l’inquietante recrudescenza del fenomeno. Non a caso il festival, che vanta la direzione artistica di Gianlorenzo Franzì, apre con una tematica così forte e pregnante: un inizio in linea con le tante celebrazioni di questi giorni in vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Domani sera al Grandinetti ci sarà anche il regista del film Stefano Mordini che sulla lavorazione de “La Scuola Cattolica” dichiara: “Non è stato facile, non sono stato bene in quel frangente. Abbiamo eliminato i riferimenti al fascismo e alla droga perché per noi era importante prendere quel racconto (La Scuola Cattolica, il libro di Edoardo Albinati, ndr) e identificarlo in quello del maschio che usava e vedeva la donna come un oggetto. In quegli anni il delitto del Circeo generò un dibattito, e lo stesso Pasolini sottolineò che quella violenza non era solo appannaggio della borghesia ma anche della borgata. Volevamo portare attenzione al tema dell’impunità: portare quella storia all’oggi e far diventare quella responsabilità di tutti”.

Sempre domani, martedì 23 alle 19 circa, prima della proiezione ci sarà un incontro con i rappresentanti di alcune scuole di Lamezia Terme per discutere del ruolo fondamentale dell’istituzione scolastica e di come il mondo della scuola si rapporta col contesto sociale in cui è radicato.

In merito alla tematica della violenza sulle donne, nel pomeriggio del 25 novembre la direzione artistica del LIFF8 ha organizzato un reading a più voci; autrice del testo è la scrittrice Daniela Grandinetti.

Tanti i registi e gli attori presenti al LIFF8 che andrà avanti fino a sabato prossimo, 27 novembre. Il programma prevede anche numerosi eventi collaterali: incontri nelle scuole; momenti di approfondimento sulla storia, le tradizioni e la cultura della comunità arbëreshë molto radicata in Calabria e nel lametino; proiezioni di noti film in lingua originale in collaborazione con l’associazione culturale UNA.

A collaborare alla realizzazione del LIFF8 anche la Rambaldi Promotions; il festival è patrocinato dalla Regione Calabria e dal Comune di Lamezia Terme.

(Il LIFF8 é finanziato con i contributi di cui all’art. 65 della L.R. 13/1985).

Il programma completo del Festival si può consultare sul sito lameziainternationalfilmfest.wordpress.com.