Lamezia. Interventi di riparazione acquedotto Sambuco, disservizi in varie zone

Si informano gli utenti che nella mattinata odierna tecnici So.Ri.Cal. hanno comunicato l’esecuzione di una serie di interventi di riparazione sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco

Il primo e più importante intervento, ancora in corso di svolgimento, è situato nei pressi dell’attraversamento ferroviario di Via Salvatore Miceli, l’altra perdita, da nota So.Ri.Cal. Prot. n.31 dell’11/03/2021, è ubicata in località Francica. La sospensione della fornitura idrica, iniziata nella stessa mattinata, vede dunque coinvolti i serbatoi di Canneto, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

L’erogazione idropotabile all’utente continuerà regolarmente attingendo a tutti i volumi d’acqua disponibili. Essi garantiranno il servizio idropotabile sicuramente ancora per qualche ora, pertanto disservizi potrebbero verificarsi a partire dal primo pomeriggio.

La So.Ri.Cal. ha comunicato, inoltre, che “pur nella complessità dell’intervento è impegnata nel ridurre al minimo i disagi ai cittadini proseguendo nelle attività di riparazione” senza soluzione di continuità fino al completo ripristino della tubazione.

Le zone potenzialmente interessate da disagi sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.