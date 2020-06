Lamezia. Interventi urgenti acquedotto Sambuco: disagi in diverse zone

La So.Ri.Cal. S.p.A. comunica che, per una serie di interventi urgenti da eseguirsi sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco nella giornata odierna, consistenti nella riparazione di una perdita in Loc. Francica e una sull’attraversamento della SS 280 nei pressi dell’Ex Mangimi Silia, è sospesa l’erogazione dell’acqua ai serbatoi di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte

Sempre secondo quanto comunicatoci dalla So.Ri.Cal. l’intervento di riparazione è già in corso e salvo imprevisti, dovrebbe concludersi in serata.

Eventuali disservizi nella fornitura idrica potranno manifestarsi dal primo pomeriggio ma verranno progressivamente ripristinati dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. ad ultimazione dei suddetti lavori.

Le zone interessate dal disservizio sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.