Lamezia. Intervento urgente di riparazione Via Conforti, possibili disservizi

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che, nella mattinata odierna, una squadra addetta alla manutenzione della rete idrica eseguirà la ricerca di una perdita sulla condotta di distribuzione presente in Via Conforti

Per un sicuro intervento di riparazione potrebbe essere temporaneamente sospesa l’erogazione idropotabile a partire dalle ore 10:30 ca.

I lavori verranno condotti con celerità al fine di evitare disagi all’utenza sottesa; il loro completamento è previsto, salvo complicazioni, nel primo pomeriggio.

Le zone interessate sono quelle di: Via Conforti, Via Calvario, Via Federico II, Via Gardone, Via Belvedere e traverse, Vico Ginnasio, L.go Belvedere, Via Torre e traverse, Via Maggiordomo, Via Mons. Vittorio Moietta e Rampa Mancini.