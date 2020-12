Lamezia. IPSSAR Einaudi lancia concorso “menù di San Silvestro”

L’Istituto “L. Einaudi” di Lamezia Terme nonostante tutto, nonostante il terribile, subdolo ed invisibile nemico che quotidianamente il mondo cerca di combattere, programma iniziative che possano fornire respiro alla mente ed al cuore

In tale direzione, nasce l’esigenza di “arrivare” nelle case delle famiglie degli studenti e del personale scolastico tutto, per salutare il nuovo con gioia, proponendo il “Menù di San Silvestro”, amorevolmente pensato e realizzato da alunni ed insegnanti nei laboratori della scuola, rispettando rigorosamente il distanziamento e la normativa anti-covid.

L’obiettivo di tale iniziativa è quello di far sentire, in qualche modo, vicina e unita la famiglia Einaudi a quelle di tutto il territorio lametino e del comprensorio, di comunicare la passione, la gioia che si prova a cucinare, ad allestire la tavola, a servire deliziose pietanze, accompagnate da una accurata selezione di vini di aziende del lametino (Cantine Benvenuto, Davoli, Lento e Statti).

Cucinare per qualcuno, prendersi cura della felicità a tavola degli altri, in fondo, è un atto d’amore, e l’amore si condivide. Ecco allora la simpatica idea che giunge dall’istituto lametino: il concorso “Menù di San Silvestro”, le cui indicazioni dettagliate si trovano sul sito www.einaudilamezia.edu.it.

Con l’iniziativa si invitano gli studenti, le famiglie, gli amici e gli amici degli amici, a realizzare una o più portate, producendo foto e video con le varie fasi di preparazione, o anche solo la rappresentazione del prodotto finito, pronto per essere gustato. Sarà necessario scegliere una o più portate da realizzare e condividere per partecipare al simpatico concorso. Le foto e/o i video dovranno essere inviate entro e non oltre il 10 gennaio 2021.

I vincitori del concorso saranno invitati a ritirare il premio presso l’istituto e con l’occasione, saranno guidati nella visita della scuola, in tutti i suoi locali, compresi gli attrezzati laboratori nei quali gli alunni, sapientemente guidati dai loro insegnanti, producono splendide creazioni, vere e proprie opere d’arte.

Non si ferma dunque l’attività didattica dell’istituto che il prossimo il 15 gennaio 2021, aprirà le porte ad una giornata interattiva di Open Day che si svolgerà infatti, con una formula accattivante e innovativa. Seppur a distanza, tramite piattaforma digitale, gli utenti che vorranno partecipare, saranno coinvolti in interviste e giochi didattici, consentendo loro di conoscere meglio la realtà scolastica del mondo “Einaudi”, assaggiando e gustando, per il momento, solo con gli occhi, squisite prelibatezze, con la speranza che si possa presto passare dal digitale al reale.

Un periodo ostico che però non ha impedito che la scuola potesse fornire una parentesi di serenità ai più bisognosi di sorriso. In particolare infatti, per gli alunni con disabilità, durante il periodo prefestivo, è stato portato avanti un ricco programma di eventi, grazie all’attività in presenza che hanno svolto i docenti specializzati con la collaborazione degli assistenti e di tutto il personale scolastico.

Gli alunni hanno dimostrato entusiasmo e costanza nella frequenza e sono stati attivi in tutte le attività proposte, soprattutto in questo ultimo periodo per la realizzazione delle decorazioni natalizie, hanno manipolato diversi materiali di riciclo, rafforzando le loro capacità creative. Questo periodo è stato efficace ed efficiente per la continuità del percorso di inclusione.

Un ringraziamento particolare alla dirigente scolastica, prof.ssa Rossana Costantino sempre attenta alle esigenze di tutti gli alunni dell’Istituto soprattutto a quelli che si trovano in situazione di disagio.