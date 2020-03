Lamezia. Istituto Perri-Pitagora lancia flashmob #ciriabbracceremo

L’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora, vuole esprimere la sua solidarietà a tutte le persone impegnate in prima linea per combattere questa terribile emergenza

A tutte le persone contagiate ed ai loro familiari rivolgiamo un pensiero di conforto e di incoraggiamento.

A tutti gli operatori sanitari, alla Protezione Civile ed alle Forze dell’ordine, impegnati negli ospedali e per le strade, manifestiamo un grande apprezzamento per l’estenuante lavoro in una situazione critica ed altamente rischiosa.

A tutti i Rappresentanti Istituzionali riconosciamo l’impegno e la responsabilità delle decisioni assunte a tutela dei cittadini per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Siamo consapevoli della gravità del momento e con grande senso di responsabilità, ci stiamo impegnando per fare la nostra parte, restando a casa nella speranza di limitare il più possibile la trasmissione del virus.

E proprio da casa vogliamo lanciare questo nostro messaggio, sui balconi o affacciati dalle finestre, con un flash mob di tutti gli alunni dell’istituto e non solo….

Ritroviamoci insieme tutte le comunità scolastiche

dal Sud al Nord perchè #DistantiMaUniti…

Flash Mob

#ciriabbracceremo

Mercoledì 18 marzo 2020

alle ore 18,00

Tutti Insieme in un unico grande coro di cuori e anime intonando la canzone del nostro conterraneo Rino Gaetano

IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU

https://www.youtube.com/watch?v=sdDikNjpfYY

Indossiamo le magliette e i cappellini delle nostre scuole.

Le bambine e i bambini potranno sventolare i disegni realizzati in questi giorni,

i loro arcobaleni della speranza.

Passate parola e non manchiamo…

#UNITI CE LA FAREMO

#ciriabbracceremo

#NOI RESTIAMO A CASA

perchè

#Vogliamo tornare a Scuola

Inviate sulla pagina facebook del nostro istituto tutte le vostre foto, i vostri video per poter cantare all’unisono #Noi c’eravamo

https://www.facebook.com/erasmus.comprensivoperripitagora.7